Путин назвал иностранные войска на Украине законными целями для армии России

Путин: Войска НАТО на Украине будут законными целями для армии России

Военный контингент стран НАТО на территории Украины в случае его появления будет законными целями для Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

«Если там [на Украине] будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», — сказал глава государства.

Он добавил, что именно возможное размещение иностранного контингента на территории Украины является одной из первопричин втягивания Украины в НАТО. Москва совершенно против вступления этого государства в Североатлантический альянс, напомнил Путин.

Ранее Путин заявлял, что для урегулирования ситуации на Украине должны быть устранены первопричины кризиса, а также восстановлен баланс сил в сфере безопасности. Среди главных причин конфликта Путин назвал постоянные попытки стран Запада «втянуть Украину в НАТО», а также госпереворот в Киеве, который был спровоцирован странами Запада.