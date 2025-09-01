Путин назвал два необходимых пункта для мира на Украине

Путин: Для урегулирования должны быть устранены первопричины кризиса на Украине

Для урегулирования ситуации на Украине должны быть устранены первопричины кризиса, а также восстановлен баланс сил в сфере безопасности. Такие два необходимых для мира пункта назвал президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), трансляция выступления главы государства ведется в Telegram-канале Кремля.

Среди главных причин конфликта Путин назвал постоянные попытки стран Запада «втянуть Украину в НАТО». Кроме того, причиной кризиса стал госпереворот в Киеве, который был спровоцирован странами Запада, добавил Путин.

«Мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса», — сказал глава государства, добавив, что так же открывают дорогу к миру на Украине и прошедший на Аляске саммит России и США.

Ранее Путин заявил о желании России прекратить боевые действия на Украине. Россия так же хотела бы скорейшего прекращения огня и перехода к решению всех вопросов мирными средствами, как и США, сообщал он.