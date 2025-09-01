Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:25, 1 сентября 2025Россия

Путин назвал два необходимых пункта для мира на Украине

Путин: Для урегулирования должны быть устранены первопричины кризиса на Украине
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Для урегулирования ситуации на Украине должны быть устранены первопричины кризиса, а также восстановлен баланс сил в сфере безопасности. Такие два необходимых для мира пункта назвал президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), трансляция выступления главы государства ведется в Telegram-канале Кремля.

Среди главных причин конфликта Путин назвал постоянные попытки стран Запада «втянуть Украину в НАТО». Кроме того, причиной кризиса стал госпереворот в Киеве, который был спровоцирован странами Запада, добавил Путин.

«Мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса», — сказал глава государства, добавив, что так же открывают дорогу к миру на Украине и прошедший на Аляске саммит России и США.

Ранее Путин заявил о желании России прекратить боевые действия на Украине. Россия так же хотела бы скорейшего прекращения огня и перехода к решению всех вопросов мирными средствами, как и США, сообщал он.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп жив, Россия продвигается». Медведев сообщил плохие новости для Мерца и Макрона

    Названы самые востребованные и высокооплачиваемые вакансии в России

    Попавший под европейские санкции китайский банк прекратил расчеты с Россией

    Блогерша описала бизнес-зал аэропорта Турции фразой «русский "Макдональдс"»

    Определен неожиданный вред постоянного отказа от завтрака

    Девушка съехалась с бойфрендом и пожаловалась на запах гниения

    В российском городе рецидивист вместе с отцом организовал схему преступного заработка

    Путин раскрыл подход России к решению украинского кризиса

    Путин назвал два необходимых пункта для мира на Украине

    В Подмосковье ограничили продажу алкоголя во дворах многоквартирных домов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости