18:32, 16 августа 2025Россия

Путин заявил о желании России прекратить боевые действия на Украине

Путин: Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Россия с уважением относится к позиции США, которые видят необходимость скорейшего прекращения боевых действий на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по итогам российско-американских переговоров на Аляске. Его вступительное слово приводится на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Россия так же хотела бы скорейшего прекращения огня и перехода к решению всех вопросов мирными средствами.

По словам Путина, он обсудил с Трампом решение украинского кризиса на справедливой основе. «И конечно, у нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. Именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что саммит на Аляске прошел успешно, а между ним и Путиным состоялась очень хорошая встреча. Глава Белого дома подчеркнул, что стороны пришли к выводу о необходимости полного завершения конфликта, а не о введении временного перемирия.

В свою очередь, в Киеве выступили против этой позиции. По словам советника главы офиса президента Украины Сергей Лещенко, сначала должен быть прекращен огонь, что откроет пространство для дальнейшей дипломатии.

