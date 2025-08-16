В Киеве выступили против позиции Трампа по Украине

Советник ОП Украины Лещенко: Переговоры должны начинаться после прекращения огня

Переговоры между Москвой и Киевом должны продолжаться после прекращения огня. Об этом заявил советник главы Офиса президента (ОП) Украины Сергей Лещенко в эфире национального телемарафона.

Ранее в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран президент США Дональд Трамп заявил, что предпочитает прекращению огня быстрое мирное соглашение.

Таким образом в Киеве выступили против позиции главы Белого дома. «Наше видение: сначала прекращение огня, а потом все остальное. Почему? Потому что, если мы ведем переговоры по прекращению огня, это создает большой риск шантажа для Украины. Если есть прекращение огня - открывается пространство для дипломатии», — сказал Лещенко.

До этого бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд заявил, что Зеленский столкнется с давлением после российско-американского саммита на Аляске. По его мнению, «на Западе прозвучал тревожный сигнал о том, что полная и однозначная поддержка Зеленского может быть неверным решением».