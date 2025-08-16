Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:26, 16 августа 2025Мир

Названы последствия для Зеленского после саммита на Аляске

Дипломат Прауд: Зеленский столкнется с давлением после саммита на Аляске
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с давлением после российско-американского саммита на Аляске. Такое мнение выразил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в статье для TRT Global.

«На Западе прозвучал тревожный сигнал о том, что полная и однозначная поддержка Зеленского может быть неверным решением, что конфликт на Украине (...) заставит Европу платить по счетам. Историческая встреча [президентов Владимира Путина и Дональда Трампа] усилит давление с целью прекращения кризиса, что не может не радовать. Но я подозреваю, что большая часть давления ляжет на плечи Зеленского», — допустил дипломат.

Ранее Трамп по итогам встречи с Путиным заявил, что урегулирование по Украине теперь зависит от Зеленского. Он посоветовал украинскому лидеру заключить сделку с Россией — «могучей державой».

Также газета The Times предрекла то, что Трамп в случае отказа Зеленского от принятия договоренностей, достигнутых в ходе недавних переговоров России и США на Аляске, может сделать его козлом отпущения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы уже обожглись». Ходят слухи о заключении воздушного перемирия на Украине. Что оно даст Киеву и пойдет ли на такой шаг Москва?

    В Киеве выступили против позиции Трампа по Украине

    Макрон сделал заявление после саммита на Аляске

    Стало известно имя победительницы в конкурсе «Миссис Россия — 2025»

    Армия России ударами гаубицы уничтожила крупный опорный пункт ВСУ в зоне СВО

    Раскрыта ключевая тема разговора Трампа с европейскими лидерами

    Пушков оценил итоги встречи Путина и Трампа на Аляске

    На Украине заявили об унижении после саммита на Аляске

    Стало известно о приказе Генштаба ВСУ любой ценой завладеть одним населенным пунктом

    Девушка надела купленные в сети шорты и оказалась в больнице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости