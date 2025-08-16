Названы последствия для Зеленского после саммита на Аляске

Дипломат Прауд: Зеленский столкнется с давлением после саммита на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с давлением после российско-американского саммита на Аляске. Такое мнение выразил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в статье для TRT Global.

«На Западе прозвучал тревожный сигнал о том, что полная и однозначная поддержка Зеленского может быть неверным решением, что конфликт на Украине (...) заставит Европу платить по счетам. Историческая встреча [президентов Владимира Путина и Дональда Трампа] усилит давление с целью прекращения кризиса, что не может не радовать. Но я подозреваю, что большая часть давления ляжет на плечи Зеленского», — допустил дипломат.

Ранее Трамп по итогам встречи с Путиным заявил, что урегулирование по Украине теперь зависит от Зеленского. Он посоветовал украинскому лидеру заключить сделку с Россией — «могучей державой».

Также газета The Times предрекла то, что Трамп в случае отказа Зеленского от принятия договоренностей, достигнутых в ходе недавних переговоров России и США на Аляске, может сделать его козлом отпущения.