В Германии назвали цену конфликта на Украине для налогоплательщиков

Политик Вагенкнехт: Конфликт на Украине обошелся немцам более чем в 100 миллиардов евро

Украинский конфликт уже обошелся немецким налогоплательщикам более чем в 100 миллиардов евро. Об этом рассказала лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в соцсети X.

«Война на Украине уже обошлась немецким налогоплательщикам более чем в 100 миллиардов евро. Только в этом году в Киев будет направлено еще 11 миллиардов евро на военную помощь», — отметила политик.

Также, по ее словам, к выделяемым Киеву 11 миллиардам также добавляется и кредит от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро. Из последней указанной суммы на плечи немецких налогоплательщиков ляжет более 23 миллиардов евро, посетовала Вагенкнехт.

По ее словам, немецкие власти должны выступить с дипломатической инициативой, направленной на завершение конфликта. Вагенкнехт считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц и возглавляемая им партия ведут политику «против собственного народа» и должны быть отстранены от власти.

Ранее Вагенкнехт заявила, что ее пугает риск войны с Москвой. Она обратила внимание на то, что Вооруженные силы Украины, используя западные технологии, наносят удары по гражданским объектам на российской территории.

До этого стало известно, что в Европе идет обсуждение возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией. Среди возможных претендентов назвали бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.