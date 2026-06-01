Пираты напали на нефтяной танкер у Индийского океана

Dalsan: Сомалийские пираты захватили нефтяной танкер у побережья Индийского океана

Пираты проникли на нефтяной танкер и совершили его захват у сомалийского побережья Индийского океана. Подробности инцидента приводит телеканал Dalsan.

По предварительной информации, нападение произошло вблизи северо-восточной окраины Сомали. Судно направлялось из порта Бербера в Могадишо.

Факт захвата подтвердило Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO). Сообщается, что неуполномоченные лица поднялись на борт и взяли под контроль его навигацию во время работы в сомалийских водах. По предварительным сведениям, перевозивший груз танкер принадлежит пакистанским бизнесменам.

Конкретное число членов экипажа на борту и их гражданство пока не называлось. Обстоятельства захвата судна и вероятные детали его освобождения еще уточняются.

Ранее сообщалось, что у берегов Омана взорвался танкер. Экипаж не пострадал, однако часть топлива попала в море.