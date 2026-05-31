В Иране жестко прокомментировали слухи об отставке Пезешкиана

Политик Табатабаи: Сообщения об отставке Пезешкиана являются сплетнями

Информация о письме президента Ирана Масуда Пезешкиана верховному лидеру Моджтабе Хаменеи об отставке являются ложными «сплетнями». Об этом рассказал в соцсети Х заместитель главы отдела коммуникаций администрации президента Ирана Мехди Табатабаи.

Ранее об отставке Пезешкиана проинформировал базирующийся в Великобритании иранский оппозиционный телеканал Iran International со ссылкой на источник. Якобы Пезешкиан предупредил, что управление страной вышло за рамки официальных институтов.

«Сплетни позорной иностранной сети — это продолжение прежних нелепых медийных игр. Они опубликовали свои желания вместо реальности. Президент не отступит от служения народу», — ответил на слухи Табатабаи.

Помимо этого, председатель совета по информационной политике при правительстве Ирана Эльяс Хазрати также опроверг данные об отставке Пезешкиана.

Ранее Масуд Пезешкиан заявил, что диалог Ирана с США не означает капитуляции Тегерана. Он подчеркнул, что Иран не отступит от своих законных прав.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Иран отчаянно заинтересован в заключении мирного соглашения с Вашингтоном. При этом он поручил американским военным быть готовыми к полномасштабному наступлению на Исламскую Республику.