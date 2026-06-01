00:18, 1 июня 2026

Стало известно об успешных испытаниях новой вакцины против рака

Марина Совина
Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Экспериментальная вакцина против рака «Амивантамаб» показала беспрецедентные результаты, пишет The Guardian.

Отмечается, что вакцина привела к полной регрессии опухолей у ряда пациентов. По данным газеты, международные клинические испытания препарата проходили в 11 странах. Его применяли у пациентов с рецидивом заболевания, а также в случаях, когда другие методы лечения не давали результата.

В исследовании приняли участие 102 пациента с раком головы и шеи. После прививки опухоли уменьшились или полностью исчезли у 43 пациентов.

Ранее ученые сообщили о первых успешных результатах применения аналога витамина D против рака поджелудочной железы. Авторы подчеркнули, что пока рано говорить о новом стандарте лечения.

