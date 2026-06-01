00:25, 1 июня 2026Бывший СССР

Силовики рассказали о коррупционном скандале в Сумской области

ТАСС: В Сумах чиновники получают деньги за охрану перешедших России земель
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Сумах чиновники заключили с фирмой контракт на охрану лесных земель, перешедших под контроль России. О разгоревшемся коррупционном скандале сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Власти Сумской области оказались в центре крупного коррупционного скандала. Как свидетельствуют материалы Ковпаковского районного суда города Сумы, в феврале 2025 года местные власти заключили договор с частной фирмой на охрану своих лесохозяйственных объектов в районах Рясного, Новодмитровки и Могрицы», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что после перехода части этой территории под контроль России никто не стал пересматривать границы охраняемых участков и другие детали соглашения. Представитель силовых структур добавил, что значительная часть выделенных средств возвращается чиновникам «черным налом».

Ранее сообщалось, что украинское руководство пытается стабилизировать фронт у Запселья и Рясного в Сумской области. Киев направляет туда «элитные» националистические подразделения, но терпит провал, заявил Андрей Марочко. По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) сложно обороняться на этом участке.

