МИД Германии обратился с призывом из-за резкого продвижения Израиля в Ливане

Глава МИД Германии Вадефуль выразил озабоченность из-за продвижения армии ЦАХАЛ в Ливане

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль высказался об усиленном наступлении армии Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана. Об этом говорится в заявлении пресс-службы германского Министерства иностранных дел (МИД).

По словам главы дипломатического ведомства, дальнейшее продвижение израильской армии вызывает серьезную озабоченность. Как подчеркнул он, Тель-Авив не должен подвергать опасности мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Ливана.

Если происходит так, что за военную эскалацию расплачиваются обычные мирные граждане, а отдельные районы республики на длительное время становятся непригодными для жизни, это не говорит о том, что соседние с Израилем страны в перспективе будут чувствовать себя безопаснее, отметил Вадефуль.

«В ходе своих действий против "Хезболлах" Израиль должен защищать мирное население и гражданскую инфраструктуру», — заявил дипломат. Глава МИД Германии призвал противоборствующие стороны завершить боевые действия и вернуться к согласованному перемирию. В заявлении также говорится, что ключ к стабилизации обстановки — укрепление ливанского государства.

Ранее армия ЦАХАЛ за последние дни резко активизировала военные действия в Ливане против группировки «Хезболла». Между тем, всего две недели назад страны договорились о продлении режима тишины, первоначально начатого 16 апреля на 45 дней.