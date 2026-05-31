Медведев раскрыл число участвовавших в предварительном голосовании ЕР россиян

Зампредседатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что более десяти миллионов граждан страны приняли участие в качестве избирателей в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщается на сайте партии.

«Всегда очень важно проявить свою гражданскую позицию даже на предварительном этапе, а таких граждан, которые сегодня участвовали, — 10 миллионов», — сказал он. Медведев также выразил благодарность избирателям за участие.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что выборы в Государственную Думу в сентябре 2026 года могут пройти в России в трехдневном формате.