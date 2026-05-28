Раскрыт формат проведения предстоящих выборов в России

Памфилова: Выборы в Госдуму в сентябре 2026 года пройдут в трехдневном формате

Выборы в Государственную Думу в сентябре 2026 года могут пройти в России в трехдневном формате. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«Мы с коллегами предварительно обсуждали и, скорее всего, примем решение о том, что голосование будет трехдневное», — обозначила Памфилова, объяснив решение тем, что такой формат наиболее комфортен для избирателей.

В Единый день голосования, дата которого предварительно назначена на 20 сентября, будут проведены выборы депутатов Госдумы, а также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах России.

Ранее в Кремле заявили о начале предвыборной кампании в Госдуму, отметив, что для этого не требовалось «отмашки» президента России Владимира Путина. Сообщалось, что в апреле стартовали внутрипартийные процедуры, а также другие процессы, включая обновление состава ЦИКа.