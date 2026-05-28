18:11, 28 мая 2026Россия

Раскрыты данные о детской смертности от рака в России

Елена Торубарова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Детская смертность от онкологических заболеваний в России снизилась на пять процентов с 2022 года. Показатели раскрыл министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Неуклонно снижается детская смертность от онкологических заболеваний, с 2022 года она снизилась более чем на пять процентов», — обозначил Мурашко.

Министр назвал текущие показатели хорошим результатом для таких тяжелых заболеваний, как рак.

Ранее главный уролог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского урологического центра Дмитрий Пушкарь заявил, что рак предстательной железы постепенно молодеет. Эксперт призвал мужчин после 40 лет хотя бы один раз пройти профилактический осмотр у уролога, чтобы оценить факторы риска.

