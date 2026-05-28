Каждая третья женщина разочаровалась в своем мужчине

Каждая третья женщина разочаровалась в своем возлюбленном. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

Новое исследование MyIQ показало, что каждый третий респондент считает, что он пошел на компромисс со своим нынешним романтическим партнером ради сохранения отношений. При этом женщины идут на компромисс чаще мужчин: 35 процентов против 31 процента.

«Когда мы говорим о "компромиссе", мы обычно имеем в виду ситуацию, когда кто-то пренебрегает основными ценностями, долгосрочными потребностями или подлинным чувством эмоционального или физического влечения, чтобы остаться в отношениях», — пояснила психолог Даниэль Роеске.

По словам Роеске, такой партнер постоянно чувствует, что в отношениях не хватает чего-то важного, даже если они кажутся стабильными. При этом в паре женщины, как правило, несут большую ответственность за общение, разрешение конфликтов и поддержание связей, отмечает она.

«Женщин часто воспитывают так, чтобы они были более эмоционально чуткими и склонными к самоанализу, что со временем заставляет их более тщательно оценивать качество своих отношений, — подытожила эксперт. — С позитивной стороны, женщины более склонны разрывать отношения, которые нездоровы, неудовлетворительны или препятствуют развитию».

