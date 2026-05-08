Женщины принялись разводиться с мужчинами-мачо

18:44, 8 мая 2026

NYP: Женщины стали чаще расставаться с мужчинами-мачо из-за самолюбования
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom  

Женщины принялись расставаться с мужчинами-мачо. Информацию на данную тему публикует The New York Post (NYP).

Героиней материала стала медсестра Анни Ким, которая во времена пандемии дежурила в больнице, а также финансово поддерживала мужа, учившегося на врача-ординатора в Лос-Анджелесе.

Избранник Ким начал комментировать ее внешность и заявлять, что место женщины должно быть на кухне. Кроме того, супруг стал уделять большое внимание собственному внешнему виду — покупал наборы для ухода за собой, делал прически, сидел на диетах и ​​занимался бегом. «Это была огромная перемена в его характере. Я помню, как подумала: "Я даже не знаю, кто ты такой"», — призналась женщина, уточнив, что частое самолюбование мужа в результате привело к их разводу.

По словам Ким, причиной такого поведения мужа стала его неопределенность в карьере, а также прослушивание подкастов, пропагандирующих маскулинность, женоненавистничество и жесткие представления о гендерных ролях.

Психолог Джон Пульс объяснил, что попадание мужчин в такие сообщества связано с их социальной изоляцией. «У них нет четкого представления о том, кто они такие, и тогда они находят утешение и поддержку в мужском сообществе, потому что оно начинает объяснять им, почему они так себя чувствуют, и дает им повод для обвинений», — заявил эксперт.

В свою очередь адвокат по бракоразводным делам Анкит Капур подчеркнул, что большое количество пар стало распадаться по упомянутым причинам. Его коллега Али Фишбейн объяснила, что внезапные изменения в поведении мужчин возникают из-за их неуверенности в себе.

«Когда карьера жены опережает карьеру мужа, некоторые мужчины впадают в замкнутый круг обиды и начинают строить отношения с кем-то более традиционным, кем-то помоложе, кто позволит им быть альфа-самцом», — заключила она.

Ранее в мае мужчины помешались на изменении тела ради «идеальной внешности». Так, они прибегают к домашней коррекции контуров лица с помощью полидиоксаноновых нитей, колют липолитики и дробят кости.

