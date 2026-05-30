Медведев опубликовал ИИ-послание к лидерам Евросоюза

Зампред СБ Дмитрий Медведев опубликовал видеопослание, сделанное с помощью ИИ, которое адресовал лидерам Евросоюза. Кадры появились в его канале в МАХ.
На сгенерированном ролике Медведев отметил, что за теракт в Старобельске отвечают также президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Британии Кир Стармер.
«Это пока цветочки», — заявил политик.
Ранее Медведев заявил, что европейское вооружение и разведывательные данные ежедневно применяются в атаках на Россию.