16:44, 30 мая 2026Интернет и СМИ

Медведев опубликовал ИИ-послание к лидерам Евросоюза

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Зампред СБ Дмитрий Медведев опубликовал видеопослание, сделанное с помощью ИИ, которое адресовал лидерам Евросоюза. Кадры появились в его канале в МАХ.

На сгенерированном ролике Медведев отметил, что за теракт в Старобельске отвечают также президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Британии Кир Стармер.

«Это пока цветочки», — заявил политик.

Ранее Медведев заявил, что европейское вооружение и разведывательные данные ежедневно применяются в атаках на Россию.

