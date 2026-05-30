Жена хоккеиста Ковальчука установила уникальный рекорд на Эвересте

Жена хоккеиста Ильи Ковальчука Николь стала первой россиянкой, покорившей Эверест без кислородного баллона. На это обратил внимание телеканал RT в своем Telegram-канале.

В материале говорится, что Ковальчук стала первой представительницей России и одной из немногих женщин в мире, которым покорился этот уникальный рекорд. Она поднялась на высоту 8848,8 тысяч метров.

В своих соцсетях Николь Ковальчук опубликовала фотографию после восхождения на Эверест и поблагодарила всех неравнодушных за поздравления.

Николь Ковальчук — 42-летняя модель и альпинистка. За свою карьеру она побывала на всех 14 вершинах-восьмитысячниках. Ее муж Илья Ковальчук — бывший хоккеист, обладатель олимпийского золота и двухкратный чемпион мира в составе сборной России. У Ковальчуков четверо детей.

В конце марта стало известно, что олимпийскому чемпиону Илье Ковальчуку заблокировали счета за долг в 30 рублей. Уточняется, что блокировка случилась из-за неуплаты налогов.