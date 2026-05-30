20:15, 30 мая 2026Мир

В Словакии назвали условие признания Косово

В Словакии заявили о готовности признать Косово после Сербии
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Словакия готова признать Косово только после того, как это сделает Сербия. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар, передает ТАСС.

«Словакия будет готова признать Косово только если будет достигнуто соглашение между Приштиной и Сербией», — подчеркнул Бланар.

По словам министра, Словакия не может признать Косово без указанного условия, так как это будет означать нарушение территориальной целостности Сербии. Он также поддержал идею присоединения Сербии к Европейскому союзу (ЕС), отметив, что не видит причин для торможения данного процесса.

Ранее президент Сербии Александр Вучич спросил у своего российского коллеги Владимира Путина его мнение об окончании конфликтов на Украине и в Иране. Путин в ответ уточнил про Косово и Метохию и Республику Сербскую.

