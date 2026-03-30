Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:13, 30 марта 2026Мир

Вучич задал Путину вопрос об окончании конфликта на Украине

Вучич спросил у Путина его мнение об окончании конфликтов на Украине и в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич спросил у своего российского коллеги Владимира Путина его мнение об окончании конфликтов на Украине и в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я спросил президента Путина, что он думает об окончании конфликта на Украине и в Иране. Получил его мнение. Он меня спросил про Косово и Метохию и Республику Сербскую (...). Я оповестил его о союзе Приштины, Тираны и Загреба», — рассказал сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что Европе грозит величайшая экономическая катастрофа в истории в случае проведения США наземной операции против Ирана.

Президент Сербии также выразил надежду, что Европа возобновит переговоры с Россией о поставках энергоресурсов для смягчения последствий возможного нефтяного кризиса. По его мнению, диалог с Москвой мог бы стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok