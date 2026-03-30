Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:00, 30 марта 2026

Президент Сербии предрек Европе величайшую катастрофу из-за планов США

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Европе грозит величайшая экономическая катастрофа в истории в случае проведения США наземной операции против Ирана. Об этом он сообщил в обращении к нации, передает ТАСС.

«Если начнется наземная атака, мир, особенно Европа, столкнется с величайшей катастрофой в своей истории — энергетической и экономической», — сказал сербский лидер.

Вучич также выразил надежду на возобновление переговоров Европы с Россией о поставках энергоресурсов для смягчения последствий возможного нефтяного кризиса. По его мнению, диалог с Москвой мог бы стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке. «И с Россией, и со всеми остальными. Я не вижу другого решения», — заявил политик.

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что хотел бы завладеть иранской нефтью. Он рассказал, что некоторые в США задаются вопросом, зачем это делать, и назвал таких людей глупыми. Политик также допустил, что Соединенные Штаты возьмут под контроль остров Харк, так как сделать это можно легко. Однако, по его словам, пока никаких конкретных решений на этот счет не принято.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok