Трамп раскрыл планы по войне с Ираном. Президент США признался в желании забрать из страны нефть и захватить остров Харк

Президент США Дональд Трамп признался, что хотел бы завладеть иранской нефтью. Он рассказал, что некоторые в США задаются вопросом, зачем это делать, и назвал таких людей глупыми.

Если честно, больше всего мне понравилось бы забрать нефть в Иране Дональд Трамп Президент США

Политик также допустил, что Соединенные Штаты возьмут под контроль остров Харк, так как сделать это можно легко. Однако, по его словам, пока никаких конкретных решений на этот счет не принято.

По данным The Wall Street Journal. глава Белого дома рассматривает возможность проведения военной операции по вывозу из Ирана около 450 килограммов урана. Отмечается, что подобная миссия будет «сложной и рискованной», так как американским военным придется находиться на территории Ирана несколько дней или дольше. Собеседники газеты считают, политик поддерживает эту идею, так как она поможет ему не допустить, чтобы Иран когда-либо создал ядерное оружие.

Трамп призвал не допустить «бесконечной войны» с Ираном

Соединенные Штаты заинтересованы в выходе из конфликта с Ираном путем переговоров, нельзя допустить «бесконечной войны», сказал американский лидер. По словам аналитиков, основной вопрос заключается в том, готов ли политик свернуть боевые действия. Агентство Reuters обращает внимание, что последствия конфликта распространились далеко за пределы Ближнего Востока, так как он спровоцировал самый серьезный в истории глобальный кризис поставок энергоносителей.

Бывший заместитель начальника нацразведки США по Ближнему Востоку Джонатан Паникофф считает, что у Трампа практически нет вариантов для завершения войны. Проблема частично связана с тем, что неясно, какой финал будет признан удовлетворительным, заявил он.

По данным MS NOW, Трампу наскучила военная операция против Ирана. Собеседник издания сообщил, что президент «просто хочет объявить о победе» и заняться другими вопросами.

Не то чтобы он [Трамп] сожалеет об этом или о чем-то — ему просто скучно, и он хочет двигаться дальше MS NOW

Один из представителей администрации подтвердил, что американский лидер начал отстраняться от конфликта, перенаправив свое внимание на экономику, внутренние вопросы и предстоящие промежуточные выборы.

Трамп заявил о возможной гибели нового лидера Ирана

Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи либо мертв, либо тяжело ранен, сказал глава Белого дома. «Мы вообще ничего о нем не слышали», — отметил президент США.

Ранее Хаменеи заявил, что власти США и Израиля ошиблись, поверив в скорый крах политического режима в Иране.

Враг допустил очевидную ошибку и просчитался, думая, что через день-два народ захочет низвергнуть исламский строй Моджтаба Хаменеи Верховный лидер Ирана

В своем первом обращении к народу политик заявил, что Иран намерен продолжать «эффективную и беспощадную» оборону и использовать Ормузский пролив как рычаг давления в конфликте с США и Израилем. Однако 24 марта стало известно, что верховный лидер Ирана дал согласие на переговоры с США. По данным портала Ynet, глава иранского МИД Аббас Аракчи тайно сообщил об этом спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу. Министр подтвердил согласие Хаменеи «закрыть этот вопрос в ближайшее время при условии выполнения требований» Тегерана. Израиль остался в стороне от переговоров и узнал о факте их проведения случайно, пишет издание.