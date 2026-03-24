14:49, 24 марта 2026

Стало известно о согласии верховного лидера Ирана на переговоры с США

Ynet: Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал согласие на переговоры с США
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Глава иранского МИД Аббас Аракчи тайно сообщил спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу о том, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал согласие на переговоры с США. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

Как утверждается, между Уиткоффом и Аракчи состоялся телефонный разговор, в ходе которого иранский министр подтвердил согласие Хаменеи «закрыть этот вопрос в ближайшее время при условии выполнения требований» Тегерана. Израиль остался в стороне от переговоров и узнал о факте их проведения случайно, отмечает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился приостановить удары по иранской энергетике на пять дней. По словам главы Белого дома, решение было принято после того, как Иран и Соединенные Штаты провели «очень хорошие и продуктивные» переговоры о прекращении боевых действий. Источник в иранском МИД вскоре опроверг заявления Трампа.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

