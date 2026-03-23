14:47, 23 марта 2026Мир

Иран опроверг заявление Трампа о переговорах

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Иран не ведет переговоры с США об урегулировании конфликта. Об этом сообщает агентство NAYA со ссылкой на высокопоставленный источник в иранском МИД.

«Переговоры с США не ведутся. Мы отвергаем заявление Трампа о переговорах, и Исламская Республика не примет никаких форм переговоров, пока не будут достигнуты ее цели в войне. Заявления Трампа представляют собой отступление от его прежних угроз, но позиция Ирана не изменилась. Также подчеркивается, что Ормузский пролив останется закрытым для агрессоров», — передает агентство.

По словам дипломатического источника, заявления американского лидера являются «частью попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации его военных планов». При этом собеседник агентства подтвердил, что страны региона «проявляли инициативу, чтобы обсудить снижение напряженности».

«Наш ответ на все из них [инициативы] был ясен: мы не те, кто начал эту войну, и все эти запросы должны быть адресованы Вашингтону», — подчеркнули в МИД Исламской Республики.

Ранее Трамп заявил, что США и Иран провели «продуктивные переговоры» по вопросу урегулирования конфликта между странами. Он отметил, что приказал Пентагону прекратить все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

