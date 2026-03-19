У США заканчиваются деньги на войну с Ираном. Какие проблемы в скором времени ожидают Трампа и как он может использовать Украину?

Дубравский: Трамп может не получить денег на продолжение иранского конфликта

Президент США Дональд Трамп может не получить денег от Конгресса США на продолжение иранского конфликта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

Хотя формально Республиканская партия говорит, что проголосует за выделение средств, есть вероятность, что в Сенате не наберется необходимое число голосов Павел Дубравский американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа сообщила, что Пентагон запросит у Конгресса США выделение более 200 миллиардов долларов на финансирование боевых действий против Ирана.

По данным трех анонимных собеседников, эта сумма значительно превысит затраты на масштабную кампанию воздушных ударов, проводимую администрацией на сегодняшний день. Предполагается, что деньги будут направлены ​​на срочное увеличение производства критически важного вооружения, израсходованного в ходе ударов по тысячам целей, нанесенных американскими и израильскими войсками за последние три недели.

$19 млрд потратили США за две недели конфликта с Ираном

Тем не менее остается неясным, какую сумму Белый дом в конечном итоге запросит у Конгресса. Как отмечает издание, этот огромный запрос наверняка встретит сопротивление со стороны законодателей, выступающих против конфликта.

Также 19 марта военный министр Пит Хегсет подтвердил, что Пентагон обратится к Конгрессу за дополнительным финансированием. По его словам, Пентагону нужно убедиться, что у него есть не просто достаточное количество боеприпасов, а даже гораздо больше.

Мы обращаемся к Конгрессу, чтобы убедиться, что нас должным образом финансируют за то, что было сделано, за то, что нам, возможно, придется делать в будущем Пит Хегсет военный министр США

Дубравский напомнил, что для принятия дополнительного финансирования на ведение военных действий необходимо набрать квалифицированное большинство в Сенате — более 60 голосов законодателей из 100.

Правящая Республиканская партия контролирует только 53 места в Сенате, и большинство демократов выступают против ведения боевых действий. Кроме того, из сенаторов-республиканцев один открыто выступил против Трампа — Рэнд Пол.

Что может сделать Трамп, если Конгресс откажет в деньгах?

Как отметил Дубравский, Трамп может использовать другие способы, чтобы найти деньги на продолжение иранского конфликта:

Переброска бюджетных средств —

Обращение с просьбой чрезвычайного финансирования — принимаемый Конгрессом закон для удовлетворения срочных потребностей. Его цель заключается в быстром реагировании на непредвиденные кризисы, которые не могут ждать до начала регулярного финансирования в следующем финансовом году;

принимаемый Конгрессом закон для удовлетворения срочных потребностей. Его цель заключается в быстром реагировании на непредвиденные кризисы, которые не могут ждать до начала регулярного финансирования в следующем финансовом году; Использование резервов — Пентагон также имеет возможность взять средства из собственных фондов.

При этом Американист подчеркнул, что все эти варианты имеют множество ограничений.

«Перераспределение и другие способы [финансирования] все равно находятся под лимитами, и большие суммы необходимо согласовывать с Конгрессом», — указал эксперт.

13 марта американский аналитический центр CATO Institute сообщил, что дальнейшее финансирование конфликта против Ирана не поможет США одержать победу. В частности, они указали на дефицит американских систем противоракетной обороны, восполнение которых займет годы, даже если на это будут выделены деньги.

При нынешних темпах производства восстановление парка ракет [для систем ПРО] THAAD займет годы. Финансирование дальнейшего конфликта в Иране ускорит истощение этих труднозаменяемых и дорогостоящих средств CATO Institute американский аналитический центр

Конгресс не выделит денег даже для Украины

19 марта журнал Responsible Statecraft сообщил, что Демократическая партия будет блокировать любой вариант финансирования боевых действий против Ирана.

В частности, законодателей спросили, поменяют ли они свою позицию, если республиканцы добавят «подсластитель» в законопроект в виде новых поставок оружия Украине.

Это незаконная война [с Ираном], понятно? Так что нет, я не хочу этого делать [выделять на нее деньги, ради помощи Украине] Джим Макговерн член Палаты представителей Конгресса США от штата Массачусетс

Кроме того, сообщается о планах Демократической партии внести на голосование новый проект резолюции о военных полномочиях — принятый в 1973 году закон, который ограничивает президента в боевых действий, требуя консультаций с Конгрессом.

Хотя первая попытка принять резолюцию провалилась в Сенате, демократы заявили, что хотят этой мерой показать непопулярность устроенного Трампом конфликта и привлечь больше внимания.

Эта безрассудная война в Иране не приносит никакой пользы. Она обходится нашей стране в миллиарды долларов, стоит жизней американцам и иранцам, и при этом никого не делает безопаснее Сара Джейкобс член Палаты представителей Конгресса США от штата Калифорния

Как Россия реагирует на иранский конфликт?

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Глава государства также находится в контакте с другими странами региона. 11 марта Путин созвонился с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном и обсудил «опасно деградирующую» ситуацию на Ближнем Востоке.

Кроме того, российская сторона прокомментировала серию расправ над руководством Ирана. 18 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков осудил удар по секретарю Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани, которого называли «серым кардиналом» Исламской Республики.