«Болезненная потеря». Израиль устроил расправу над серым кардиналом Ирана. Как это изменит ход конфликта на Ближнем Востоке?

Политолог Кислицына: Расправа над Лариджани лишь усилит сопротивление Ирана

Расправа над секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Али Лариджани, которого также называли «серым кардиналом» Ирана, лишь усилит сопротивление Исламской Республики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала политолог-иранист, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Анастасия Кислицына.

Внутри Ирана, скорее всего, начнется не паника, а консолидация (...) Этот инцидент усилит позиции тех, кто выступает за продолжение жесткого сопротивления, включая окружение нового верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи Анастасия Кислицына младший научный сотрудник ИМЭМО РАН

18 марта газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что в Иране якобы началась паника после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Али Лариджани.

Сообщается, что иранские чиновники начали всерьез опасаться за свою безопасность, так как удары Израиля обнажили слабые места в обороне. По данным издания, руководство Исламской Республики задается вопросом, кто может стать следующей целью.

Кроме того, газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что агенты израильский службы внешней разведки «Моссад» начали звонить на телефоны иранских командиров, требуя от каждого «начать восстание».

Мы знаем о вас все. Вы в нашем черном списке, и у нас есть вся информация о вас (...) ваша судьба будет такой же, как у вашего собственного лидера сотрудник израильской спецслужбы «Моссад» в разговоре с иранским командиром

Как отметила Кислицына, потеря Лариджани является чувствительной, но не критичной: «Лариджани был одной из немногих политических фигур, органично существовавших на пересечении силового, политического и дипломатического полюсов иранской системы — человеком, которому доверяли и КСИР, и реформаторское крыло, и Офис верховного лидера одновременно».

Это болезненная, но не дезориентирующая потеря (...) Хотя таких «сшивающих» [правящую элиту] фигур как Лариджани немного, так как это требует особого таланта Анастасия Кислицына младший научный сотрудник ИМЭМО РАН

При этом эксперт подчеркнула, что внешние силы попробуют воспользоваться ситуацией.

«Безусловно, внешние силы будут и дальше пытаться "поднять" нелояльных на протест (...) Но Иранская политическая культура в кризисные моменты предполагает демонстрацию единства как ответ на внешний удар. Мы наблюдали это после расправы над [верховным лидером Али] Хаменеи в феврале этого года», — указала собеседник.

Соратники Лариджани — бывший президент Ирана Хасан Роухани и посол Ирана в Китае Абдолреза Рахмани Фазли Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Может ли Иран отказаться от переговоров с США и Израилем?

Ранее телеканал CNN со ссылкой на аналитиков сообщил, что потеря Лариджани поставила под сомнение перспективы переговоров по прекращению конфликта. Причиной тому является талант чиновника и его умение объединить различные фракции в иранском руководстве.

Как отметила Кислицына, Лариджани обладал уникальным переговорным опытом: «Он участвовал в ядерных переговорах с МАГАТЭ и Европейским союзом, имел репутацию человека, способного договариваться без "потери лица" для режима».

Без ключевого посредника в лице Лариджани шансов на продолжение переговоров становится все меньше Анастасия Кислицына младший научный сотрудник ИМЭМО РАН

При этом исследователь указала, что готовые вести переговоры с США политики остаются. Среди них — президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава МИД республики Аббас Аракчи.

«Принципиальное различие в том, что Лариджани мог бы "продать" компромисс силовому блоку внутри страны. Без него любое соглашение, достигнутое политическим крылом, рискует быть заблокировано КСИР. Пространства для компромисса становится меньше», — добавила политолог.

Израиль сделал ставку на хаос внутри Ирана

18 марта израильский портал Ynet со ссылкой на источники сообщил, что силы безопасности еврейского государства получили разрешение действовать без предварительного одобрения премьер-министра или министра обороны. Целью этой меры названо быстрое нанесение ударов по высокопоставленным деятелям Ирана и ливанского движения «Хезболла».

«Израиль последовательно реализует логику "обезглавливания" системы, рассчитывая на ее коллапс или принуждение к капитуляции. Снятие ограничений означает, что в Тель-Авиве убедились в позиции, что издержки от "сдержанности" превышают риски от "неконтролируемой эскалации"», — указала Кислицына.

Эксперт также объяснила отмену ограничений для израильских спецслужб тремя причинами:

Надежды израильского руководства на якобы уничтожение иранского военного потенциала за 19 дней конфликта; Поддержка США, без прикрытия которых подобные операции были бы невозможны; Расчет на скорое падение правящего режима в Иране.

При этом Кислицына добавила, что Тель-Авив намеренно пытается избавиться от умеренных, готовых к переговорам политиков.

«Сознательное устранение "умеренных консерваторов" — таких как Лариджани — объективно укрепляет позиции тех, кто внутри иранской системы выступает за сопротивление "до последней капли крови"», — резюмировала иранист.

Корпус стражей исламской революции Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Как Россия реагирует на иранские события?

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно осуждает действия, направленные на причинение вреда здоровью представителей иранского руководства.

«Действия, направленные на причинение вреда здоровью или тем более расправу над представителями руководства суверенного Ирана, суверенного и независимого Ирана, а также и других стран, — мы осуждаем такие действия», — указал представитель Кремля.

Также 1 марта президент России Владимир Путин выражал соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи с уходом из жизни Али Хаменеи. Глава государства отмечал, что в России аятоллу будут помнить как выдающегося государственного деятеля.