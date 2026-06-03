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19:30, 3 июня 2026Наука и техника

На ПМЭФ представили бронированный «Штурм»

РИА Новости: На ПМЭФ представили бронеавтомобили «Штурм» и «Стрела»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Современные российские бронеавтомобили «Стрела» и «Штурм» представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Легкий броневик «Стрела» с колесной формулой 4х4 обеспечивает защиту от пуль автоматов АК-74 и АКМ, а также снайперской винтовки СВД. Машина развивает скорость до 155 километров в час по шоссе.

В основе бронеавтомобиля «Штурм» лежит полноприводное шасси ГАЗ С41А23 «Садко Next». Машина получила баллистическую защиту кабины и моторного отсека. Также бронированный грузовик оборудовали дистанционно управляемым тентом грузовой платформы, который сдвигают при помощи электропривода.

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Кроме того, на форуме продемонстрировали двухосную машину «Спартак».

В марте бронеавтомобиль специального назначения «Спартак» заметили на улицах Тегерана. Минозащищенная машина, которую впервые представили в 2019 году, способна выдержать взрыв до шести килограммов тротила.

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