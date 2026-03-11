Реклама

Наука и техника
12:05, 11 марта 2026Наука и техника

Российский «Спартак» заметили в Тегеране

Российский бронеавтомобиль «Спартак» заметили на улице в Тегеране
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Nurphoto / Getty Images

Бронеавтомобиль многоцелевого назначения «Спартак» заметили в Тегеране. На снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Издание прикрепило фотографию из базы американского фотоагентства Getty Images, сделанную на одной из улиц иранской столицы. На снимке можно увидеть бронеавтомобиль российского производства, выезжающий на зеленый сигнал светофора.

В мае Telegram-канал заметил, что на военном параде в Ливии использовали специальную бронированную машину «Тигр» российского производства.

Бронеавтомобиль «Спартак» впервые представлен на форуме «Армия-2019». Машина способны выдержать взрыв шести килограммов тротила. Дальность хода по шоссе — до 1000 километров. Грузоподъемность (без прицепа) — до 1500 килограммов.

Иран приобрел «Спартак» у России для своих сил правопорядка.

