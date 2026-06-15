Трамп объявил о возобновлении движения судов в Ормузском проливе

Трамп: Корабли, многие загруженные нефтью, начинают выходить из Ормузского пролива

Корабли возобновили движение в Ормузском проливе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Truth Social.

«Корабли начинают движение, многие из них загружены нефтью. Они выходят из Ормузского пролива. Они движутся по южной "магистрали", которая абсолютно безопасна и надежна», — написал он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что постепенное восстановление судоходства в Ормузском проливе может начаться в конце июня. Отмечается, что до этого момента морские перевозчики вряд ли будут активно пересекать акваторию Ормузского пролива из-за рисков возможного возобновления обстрелов со стороны Ирана.