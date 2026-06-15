Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:35, 15 июня 2026Мир

Трамп объявил о возобновлении движения судов в Ормузском проливе

Трамп: Корабли, многие загруженные нефтью, начинают выходить из Ормузского пролива
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Корабли возобновили движение в Ормузском проливе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Truth Social.

«Корабли начинают движение, многие из них загружены нефтью. Они выходят из Ормузского пролива. Они движутся по южной "магистрали", которая абсолютно безопасна и надежна», — написал он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что постепенное восстановление судоходства в Ормузском проливе может начаться в конце июня. Отмечается, что до этого момента морские перевозчики вряд ли будут активно пересекать акваторию Ормузского пролива из-за рисков возможного возобновления обстрелов со стороны Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сверхзвуковой бомбардировщик разбился в российском регионе

    Россиянин набросился на незнакомку и уселся на нее с шарфом

    Москвичку с собакой спасли благодаря открыткам в домовом чате

    Летевшие в Сочи россияне провели в пути сутки и не смогли добраться до курортного города

    Поставщики продуктов питания попросили не давить на них интернетом

    Экс-солистка группы Hi-Fi начала пить успокоительное из-за стрижки дочери

    Эвакуация летчика из потерпевшего крушение Ту-22М3 в Иркутской области попала на видео

    Найден способ предсказать риск рака за годы до появления симптомов

    Российского подростка отправили под домашний арест из-за теракта

    Малому бизнесу в России дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok