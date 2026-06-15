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14:38, 15 июня 2026Экономика

Сроки возобновления судоходства в Ормузском проливе оценили

Reuters: Восстановление судоходства в Ормузском проливе может начаться в конце июня
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Постепенное восстановление судоходства в Ормузском проливе может начаться в конце июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрошенных представителей азиатских и европейских транспортных компаний.

Ясность по этому вопросу, отметили участники логистического рынка, наступит ближе к концу июня — началу июля. До этого момента морские перевозчики вряд ли будут активно пересекать акваторию Ормузского пролива из-за рисков возможного возобновления обстрелов со стороны Ирана.

Аналитик Jyske Bank Хайдер Анджум назвал сдержанной реакцию участников логистического рынка на предварительную договоренность США и Ирана по мирной сделке. Пока в акватории Ормузского пролива не наблюдается большого скопления иностранных судов. «Судоходные компании, вероятно, хотят подождать, пока не станет ясно, что соглашение действительно будет действовать», — констатировал он.

О достижении Ираном и США предварительной договоренности по мирной сделке стало известно в ночь на понедельник, 15 июня. Подписание документа, отмечал глава Белого дома Дональд Трамп, намечено на пятницу, 19 число. Одним из ключевых условий стал отказ Тегерана от блокады Ормузского пролива и взимания пошлин за безопасный проход иностранных судов через эту логистическую артерию.

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