Малому бизнесу в России дали совет

Ventra Go: Поддержать малый бизнес в 2026 году могут подработчики

В 2026 году поддержать малый и средний бизнес могут временные работники. Обратиться к использованию труда таких кадров посоветовали эксперты Ventra Go! (материалы есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) остро реагируют на дефицит рабочих рук. Для них даже один невыход на смену может стать проблемой: в маленьком магазине, кафе или пункте выдачи это сразу влияет на скорость обслуживания, нагрузку на команду и дневную выручку. Однако держать сотрудников в штате может быть накладно ввиду сезонной специфики спроса.

«Ранее временный персонал чаще ассоциировался с большими складами или федеральным ритейлом, но сейчас гибкая подработка не всегда инструмент только для крупных сетей. Этот формат все активнее становится актуальным и для микробизнеса. Небольшим компаниям тоже нужны люди в пиковые периоды», — отметила директор по маркетингу Ventra Go!

Анна Ларионова.

В результате подработчики становятся для малого бизнеса страховкой — они помогают закрывать конкретные задачи и часы, когда нагрузка действительно есть: вечерний поток покупателей, наплыв клиентов в выходные и праздничные дни, поставки на склад, инвентаризация, болезнь или отпуск штатных сотрудников. Временные исполнители могут быть востребованы в самых разных сферах: в небольших продуктовых и непродуктовых магазинах, кафе и пекарнях, пунктах выдачи заказов, локальных интернет-магазинах, службах доставки, на складах, в клининге, на мероприятиях, при выкладке товара и клиентском сервисе, в качестве курьера.

«Мы постоянно следим за рынком временной занятости и видим, что в 2026 году потребность во временных работниках растет. Они помогают закрывать пиковый спрос и, тем самым, помогать бизнесу. При этом бизнес не занимается вопросом оформления медицинской книжки и, например, договора. Зачастую платформы гибкой занятости весь процесс оформления забирают на себя», — пояснила эксперт.

Как заявил ранее глава рейтингового агентства АКРА Владимир Гусаков, сейчас острый дефицит кадров наблюдается в сельском хозяйстве, транспортной сфере и логистике. Кадровый голод также ощущается в отдельных направлениях обрабатывающей промышленности. Вышеперечисленные отрасли, отметил аналитик, являются трудоемкими. По этой причине они в наибольшей степени реагируют на общую напряженность на российском рынке труда, пояснил Гусаков.