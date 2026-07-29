В США сообщили о перехвате иранских ракет

CENTCOM: США перехватили несколько баллистических ракет Ирана

Вооруженные силы (ВС) США перехватили иранские баллистические ракеты на Ближнем Востоке. Об этом в соцсети X заявило Центральное командование ВС Соединенных Штатов (CENTCOM).

Как указано в публикации, силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана запустили несколько баллистических ракет «в попытке внезапного нападения на американские войска» на Ближнем Востоке.

«Все иранские ракеты были успешно перехвачены. Вооруженные силы США сохраняют бдительность и находятся в состоянии повышенной готовности», — отмечается в заявлении.

Журналист Axios Барак Равид ранее со ссылкой на американского чиновника сообщил в X, что Тегеран запустил ракеты в направлении базы США в Иордании.

27 июля президент США Дональд Трамп заявил о большой вероятности того, что сделка с Ираном будет заключена. Он утверждал, что «хорошие переговоры» с Тегераном проводятся «уже сейчас».