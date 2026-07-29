Мирошник объяснил решение Зеленского заняться внутренними перестановками

Украинского президента Владимира Зеленского «немного отпустило» после того, как страны Европейского союза (ЕС) приняли решение о выделении Киеву очередной финансовой помощи, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, он смог заняться перестановками в Кабмине Украины. «Почему Зеленского несколько отпустило, что он ударился уже во внутриполитические перестройки? Потому что было два крупных крупных сборища, на которых были приняты решения о выделении колоссальных сумм денег», — объяснил посол.

Он добавил, что украинский конфликт ложится на финансовые возможности Евросоюза.

Ранее Украина попросила ЕС направить 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира на военную помощь.