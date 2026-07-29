Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:47, 29 июля 2026Бывший СССР

Мирошник объяснил решение Зеленского провести внутренние перестановки

Мирошник объяснил решение Зеленского заняться внутренними перестановками
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Украинского президента Владимира Зеленского «немного отпустило» после того, как страны Европейского союза (ЕС) приняли решение о выделении Киеву очередной финансовой помощи, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, он смог заняться перестановками в Кабмине Украины. «Почему Зеленского несколько отпустило, что он ударился уже во внутриполитические перестройки? Потому что было два крупных крупных сборища, на которых были приняты решения о выделении колоссальных сумм денег», — объяснил посол.

Он добавил, что украинский конфликт ложится на финансовые возможности Евросоюза.

Ранее Украина попросила ЕС направить 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира на военную помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Вышел очевидный фальстарт». Захарова предрекла провал диалога нового посла Германии с Москвой
    Российский посол заявил о нежелании Москвы конфликтовать с Норвегией
    Каждую вторую отозванную машину в США выпустил Ford
    Порномодель передала опыт 16-летнему сыну
    Свингеры рассказали об установленных в паре правилах
    Законопроект об антироссийских санкциях встретил сопротивление сенаторов-демократов
    Для ряда россиян захотели снизить цены на такси
    Мирошник объяснил решение Зеленского провести внутренние перестановки
    Визит Зеленского в США назвали полным унижением
    Трамп прокомментировал встречи с Зеленским и Нетаньяху
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok