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04:17, 29 июля 2026Мир

«Вышел очевидный фальстарт». Захарова предрекла провал диалога нового посла Германии с Москвой

Захарова предрекла, что диалог с Москвой у нового посла Германии фон Гетце не сложится
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала новому послу Германии Клеменсу фон Гетце не приписывать гражданам РФ свои фантазии о теплом приеме в стране.

Новый немецкий посол, едва прибыв в Россию, попытался изобразить публичное приветствие, заявив, что будет чего-то там требовать от правительства России. Вышел очевидный фальстарт

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Захарова подчеркнула, что с таким подходом к дипломатической работе диалог в Москве у фон Гетце не сложится.

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Совет не приписывать теплый прием

Дипломат также ответила на слова немецкого дипломата о том, что граждане России его тепло встретили.

Учитывая, что русским он не владеет, просили бы не обольщаться: возможно, вы не правильно поняли русские идиоматические выражения. Поэтому настоятельно рекомендуем послу не приписывать свои фантазии гражданам России

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце прибыл в Москву и приступил к выполнению обязанностей 28 июля. Бывший посол ФРГ в России Александр Ламбсдорф завершил свою миссию и покинул страну. Прощальный прием по случаю его отъезда состоялся в посольстве ФРГ 10 июля 2026 года.

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Бывший посол Германии о Захаровой

Перед отъездом из Москвы Ламбсдорф был вызван в МИД России. На этой встрече Захарова, в частности, раскритиковала работу отдела посольства ФРГ по связям с общественностью.

Она зачитывает вам документ, в котором, например, объясняет, как плохо обращаются с российскими журналистами в Германии (...). Атмосфера на таких встречах довольно холодная

Александр Ламбсдорфбывший посол Германии в России

Ламбсдорф добавил, что Захарова отказалась пожать ему руку в качестве приветствия.

При этом экс-посол рассказал о «хорошей» встрече с представителями российского МИД перед своим уходом с должности. «Встреча прошла хорошо, несмотря на глубокие разногласия по вопросам», — подчеркнул он.

При этом посол ФРГ пожаловался на минимальные контакты министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его заместителей с представителями Германии и других стран, признанных недружественными.

Захарова отмечала, что дипломат бездарно провел время на посту. Представитель МИД обратила внимание, что Россия за время работы Ламбсдорфа не увидела с его стороны никаких призывов к переговорам и миру.

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