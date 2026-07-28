Захарова уличила нового посла Германии в фантазиях о теплом приеме в России

Захарова посоветовала послу Германии не приписывать гражданам РФ фантазии о теплом приеме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала новому послу Германии Клеменсу фон Гетце не приписывать гражданам РФ свои фантазии о теплом приеме в стране. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Новый немецкий посол, едва прибыв в Россию, попытался изобразить публичное приветствие, заявив, что будет чего-то там требовать от правительства России. Вышел очевидный фальстарт», — говорится в публикации.

Захарова подчеркнула, что с таким подходом к дипломатической работе диалог в Москве у фон Гетце не сложится.

Она также ответила на слова немецкого дипломата о том, что граждане России его тепло встретили.

«Учитывая, что русским он не владеет, просили бы не обольщаться: возможно, вы не правильно поняли русские идиоматические выражения. Поэтому настоятельно рекомендуем послу не приписывать свои фантазии гражданам России», — отметила Захарова.

Ранее новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце прибыл в Москву и приступил к выполнению обязанностей.