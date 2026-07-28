В российском поселке состоялось массовое крещение

В поселке Станционный-Полевской в Свердловской области состоялось массовое крещение

В поселке Станционный-Полевской в Свердловской области, в котором проживают около одной тысячи человек, состоялось массовое крещение в день памяти святого князя Владимира. Об этом сообщает Ura.ru.

«Князя Владимира можно назвать нашим духовным отцом. С него пошла Крещеная Русь, и этот праздник, прежде всего, напоминание о наших главных ценностях, на которых базируется наше государство — православная христианская вера», — отметил иерей Сергий Волков.

Христианскую веру приняли 43 человека. За организацию праздника отвечал фонд святой Екатерины. В храме была обустроена кухня, а само крещение впервые проходило в купели на берегу. Такое решение было принято из-за паводков на реке Чусовая.

Епископ Викентий заложил в поселке традицию массового крещения 23 года назад. С тех пор веру приняли около пяти тысяч человек.

Ранее сообщалось, что митрополит Павел решил лично крестить детей из многодетных семей в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).