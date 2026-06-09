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14:47, 9 июня 2026Россия

Митрополит решил лично крестить детей из многодетных семей в российском регионе

Mash: Митрополит Павел решил лично крестить детей из многодетных семей в ХМАО
Майя Назарова

Фото: Лазаренко Светлана / Фотобанк Лори

Митрополит Павел решил лично крестить детей из многодетных семей в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Как стало известно Telegram-каналу Mash, подобная практика — первая в России, она возникла благодаря соглашению между Ханты-Мансийской митрополией и департаментом социального развития округа.

Как узнало издание, крестить так планируют третьих и последующих детей в семьях в регионе. Помимо обряда инициатива также подразумевает поддержку семей, популяризацию многодетности и помощь жителям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Митрополит Павел подчеркнул, что людям нужно духовное и социальное попечение в равной степени. Директор департамента социального развития Югры Антон Терехин выразил надежду на то, что многодетность в Югре станет нормой жизни.

Ранее сообщалось, что митрополит Амвросий предложил учредить в России шествия многодетных семей.

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