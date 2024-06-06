В РПЦ призвали учредить шествия многодетных семей

Представитель РПЦ Амвросий призвал организовывать шествия многодетных семей

Митрополит Амвросий предложил учредить в России шествия многодетных семей. Слова священнослужителя приводит Telegram-канал «Газета.Ru».

К таким действиям митрополит призвал во время сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Представьте себе. Красивые дети, музыка, шары, цветы», — сказал он.

Амвросий считает, что подобные мероприятия могут расставить совершенно другие акценты в теме семьи. Также он предложил делать большие семьи лидерами мнений, для чего он призвал показывать их по телевизору и ставить другим в пример.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что многодетность в России должна стать нормой. «Семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой, естественным образом жизни. И мы идем именно в этом направлении», — добавил президент.