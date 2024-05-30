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14:12, 30 мая 2024Россия

Путин призвал сделать нормой многодетность в России

Президент Путин заявил, что многодетность в России должна стать нормой

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Многодетность в России должна стать нормой. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит Telegram-канал «Кремль. Новости».

Об этом глава государства порассуждал во время онлайн-встречи с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».

Он отметил, что дети вдохновляют молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь.

«Семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой, естественным образом жизни. И мы идем именно в этом направлении», — добавил президент.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заявил, что традиционные ценности являются для России буквально вопросом жизни и смерти. Он подчеркнул, что нужно заниматься в хорошем смысле пропагандой семьи, рождения детей и многодетных семей.

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      Никита Абрамов
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