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19:32, 21 марта 2024Россия

Песков назвал традиционные ценности вопросом жизни и смерти для России

Песков: для России традиционные ценности являются вопросом жизни и смерти

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Традиционные ценности являются для России буквально вопросом жизни и смерти. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал «Аргументы и факты».

Представитель Кремля подчеркнул, что нужно заниматься в хорошем смысле пропагандой семьи, рождения детей и многодетных семей. Также он отметил, что эти вещи должны становиться модными.

«С нашей территорией нас должно становиться больше. У нас за Уралом всего семь миллионов человек живет. Мы должны рожать детей, мы должны повышать мобильность, мы должны жить в разных городах на протяжении своей жизни, которые должны быть одинаково комфортны», — сказал пресс-секретарь.

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