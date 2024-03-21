Песков назвал традиционные ценности вопросом жизни и смерти для России
Песков: для России традиционные ценности являются вопросом жизни и смерти
Традиционные ценности являются для России буквально вопросом жизни и смерти. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал «Аргументы и факты».
Представитель Кремля подчеркнул, что нужно заниматься в хорошем смысле пропагандой семьи, рождения детей и многодетных семей. Также он отметил, что эти вещи должны становиться модными.
«С нашей территорией нас должно становиться больше. У нас за Уралом всего семь миллионов человек живет. Мы должны рожать детей, мы должны повышать мобильность, мы должны жить в разных городах на протяжении своей жизни, которые должны быть одинаково комфортны», — сказал пресс-секретарь.