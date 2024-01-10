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12:17, 10 января 2024Россия

Путин обрадовался появившейся в России моде на многодетность

Путин заявил, что рад появившейся в России моде на многодетность

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что рад установлению в России моды на многодетность. Об этом он сообщил во время визита на Чукотку, которая началась 10 января. Слова главы государства приводит ТАСС.

Путин поручил оперативно установить единый федеральный статус многодетной семьи. Он указал на важность возрождения традиции многодетной семьи и призвал максимально внимательно относиться к укреплению семейных ценностей.

Во время общения с жителями региона президент поддержал предложение освободить многодетные семьи на Дальнем Востоке от налога на жилье. «Думаю, что в ближайшее время это решение будет принято», — сказал Путин.

Прибывший на Чукотку президент добрался до столицы региона — города Анадырь — на снегоболотоходе. Этот вид транспортного средства отличается колесами со сверхнизким давлением, что позволяет передвигаться в местах, где отсутствуют автомобильные дороги.

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      Алан Босиков
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