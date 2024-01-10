Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:25, 10 января 2024Россия

Путин воспользовался необычным видом транспорта при посещении Чукотки

Прилетевший на Чукотку Путин добрался от аэропорта до Анадыря на снегоболотоходе

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Прибывший на Чукотку президент России Владимир Путин добрался от аэропорта до Анадыря на снегоболотоходе. О необычном виде транспорта, которым воспользовался глава государства, сообщает ТАСС.

Снегоболотоход отличается от других видов транспорта колесами большого диаметра со сверхнизким давлением. Эта конструктивная особенность позволяет передвигаться в местах, где отсутствуют автомобильные дороги. Такую же технику предоставили и журналистам кремлевского пула.

10 января президент впервые прибыл в Чукотский автономный округ.

Ранее президент России также сел за российский премиальный автомобиль Aurus, чтобы прокатить коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева. На видеозаписи Путин сидит за рулем Aurus, а на пассажирском кресле расположился Мирзиеев.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США назвали новый российский дрон ночным кошмаром Украины. На что способно это оружие?

      Apple раздаст по 90 долларов пользователям iPhone

      Россиянина и экс-сотрудников таможни осудили за контрабанду 430 килограммов икры

      Путину показали чукотского «Святогора»

      Названы самые уничтожаемые западные гаубицы в зоне СВО

      В России владелица салона красоты обвинила работницу в воровстве и обокрала ее

      Россияне рассказали о своих финансовых мечтах

      Россиянам назвали самые выгодные вложения

      Зеленский прибыл в Литву

      Французский фигурист оценил влияние отсутствия россиян на уровень конкуренции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости