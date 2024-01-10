Путин воспользовался необычным видом транспорта при посещении Чукотки

Прилетевший на Чукотку Путин добрался от аэропорта до Анадыря на снегоболотоходе

Прибывший на Чукотку президент России Владимир Путин добрался от аэропорта до Анадыря на снегоболотоходе. О необычном виде транспорта, которым воспользовался глава государства, сообщает ТАСС.

Снегоболотоход отличается от других видов транспорта колесами большого диаметра со сверхнизким давлением. Эта конструктивная особенность позволяет передвигаться в местах, где отсутствуют автомобильные дороги. Такую же технику предоставили и журналистам кремлевского пула.

10 января президент впервые прибыл в Чукотский автономный округ.

Ранее президент России также сел за российский премиальный автомобиль Aurus, чтобы прокатить коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева. На видеозаписи Путин сидит за рулем Aurus, а на пассажирском кресле расположился Мирзиеев.