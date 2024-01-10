Путин впервые приехал на Чукотку с рабочей поездкой, он посетит Анадырь

Президент России Владимир Путин впервые прибыл в Чукотский автономный округ с рабочей поездкой — он посетит город Анадырь. Об этом сообщает ТАСС.

Поездка Путина на Чукотку стала первой региональной в 2024 году.

Еще в 2018 году глава государства пообещал посетить Чукотку. Он также рассказывал, что до сих пор не побывал во всех субъектах России и очень хотел бы посетить арктический регион. До этого — в 2008 году — Чукотку посещал занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев.

В 2023 году Путин сменил главу Чукотки. С 2008 года пост главы региона занимал Роман Копин — его освободили от должности в связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий. Исполняющим обязанности губернатора президент назначил первого заместителя председателя правительства Луганской народной республики Владислава Кузнецова.