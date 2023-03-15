Путин сменил главу Чукотки

Путин назначил Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа

Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, который являлся первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР). О смене главы российского региона говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин по видео-конференц-связи провел рабочую встречу с Кузнецовым.

С 2008 года пост главы Чукотки занимал Роман Копин, он освобожден с поста в связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий.

Владислав Кузнецов является выпускником четвертого потока «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).