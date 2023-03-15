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21:46, 15 марта 2023Россия

Путин сменил главу Чукотки

Путин назначил Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа
Владислав Кузнецов

Владислав Кузнецов. Фото @rbc_news / Telegram

Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, который являлся первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР). О смене главы российского региона говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин по видео-конференц-связи провел рабочую встречу с Кузнецовым.

С 2008 года пост главы Чукотки занимал Роман Копин, он освобожден с поста в связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий.

Владислав Кузнецов является выпускником четвертого потока «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

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Марина Совина
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