Врач назвала самый полезный йогурт

Диетолог Кованова: Хороший состав йогурта — это молоко и закваска

Диетолог-нутрициолог София Кованова рассказала, как выбрать самый полезный йогурт. Способ сделать это специалистка назвала в беседе с aif.ru.

По словам Ковановой, в полезном йогурте не должно быть большого количества добавок. «Хороший состав йогурта — это молоко и закваска, без добавления сахара, сиропов и большого количества пищевых добавок. Но если на йогурте написано "натуральный", это не значит, что там все в порядке», — предупредила диетолог.

При выборе йогурта она также посоветовала обращать внимание на пищевую ценность: в качественном продукте должно быть не менее трех-четырех граммов белка на 100 граммов. Кроме того, Кованова порекомендовала выбирать йогурт, который содержит не более четырех-пяти граммов сахара на 100 граммов.

А вот различные йогурты с кондитерскими наполнениями, например со сладкими шариками или мюсли, специалистка назвала скорее десертами, а не кисломолочными продуктами.

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