Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:33, 29 июля 2026 (обновлено: 18:44, 29 июля 2026)Забота о себе

Врач назвала самый полезный йогурт

Диетолог Кованова: Хороший состав йогурта — это молоко и закваска
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: mama_mia / Shutterstock / Fotodom

Диетолог-нутрициолог София Кованова рассказала, как выбрать самый полезный йогурт. Способ сделать это специалистка назвала в беседе с aif.ru.

По словам Ковановой, в полезном йогурте не должно быть большого количества добавок. «Хороший состав йогурта — это молоко и закваска, без добавления сахара, сиропов и большого количества пищевых добавок. Но если на йогурте написано "натуральный", это не значит, что там все в порядке», — предупредила диетолог.

При выборе йогурта она также посоветовала обращать внимание на пищевую ценность: в качественном продукте должно быть не менее трех-четырех граммов белка на 100 граммов. Кроме того, Кованова порекомендовала выбирать йогурт, который содержит не более четырех-пяти граммов сахара на 100 граммов.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

А вот различные йогурты с кондитерскими наполнениями, например со сладкими шариками или мюсли, специалистка назвала скорее десертами, а не кисломолочными продуктами.

Ранее диетолог Антон Поляков раскрыл максимально допустимое количество сезонных овощей в день. По словам врача, в день можно съесть не более двух среднего размера помидоров и двух небольших огурцов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о возможных задержаниях в крупной российской компании АПК
    Юрист рассказала о возмещении ущерба за вытоптанные соседской собакой грядки
    Обманувшая более 70 российских блогеров звездный турагент оказалась больна
    Россиянам пообещали Оленью Луну
    Киллер обманул нанявшего для расправы над конкурентами россиянина
    Россиян предостерегли от одного действия на пляже
    Самойлова ответила на критику откровенных образов фразой «у меня есть и похуже»
    В США высказались об успехах ВС России на территории Донбасса
    Россиянам назвали простые способы сэкономить время в аэропорту перед вылетом
    Судья чемпионата мира прокомментировал конфликт с Месси
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok