Российскую теннисистку дисквалифицировали почти на пять лет

Российскую теннисистку Сухотину дисквалифицировали за нарушение антикоррупционных правил

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало россиянку Анастасию Сухотину за нарушение антикоррупционных правил. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсменка отстранена на 4 года 10 месяцев и оштрафована на 30 тысяч долларов. Сухотина, изначально отрицавшая обвинения, приняла санкции от ITIA и признала нарушения, совершенные в период с 2019 по 2024 год. В агентстве отметили, что нарушения постепенно усугублялись: от попыток делать ставки на теннисные матчи до подкупа других игроков.

Отстранение вступило в силу 17 июля и продлится до 16 мая 2031 года. Во время дисквалификации Сухотина не может участвовать в соревнованиях, работать тренером или присутствовать на турнирах под эгидой ATP, WTA, ITF, турниров Большого шлема и национальных теннисных федераций.

26‑летняя Сухотина в августе 2019 года достигла лучшего в карьере 607‑го места в мировом рейтинге в одиночном разряде. На профессиональном уровне она завоевала один титул ITF в одиночном разряде и десять — в парном.