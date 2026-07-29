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20:39, 29 июля 2026 (обновлено: 20:41, 29 июля 2026)Бывший СССР

Украинский командир вместо фронта отправил 80 бойцов на стройку своего дома

Генпрокурор Украины Кравченко: Майор ВСУ заставил строить себе дом в Одесской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Командир воинской части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в звании майора заставил украинских солдат строить себе дом в Одесской области. Об этом сообщил генеральный прокурор республики Руслан Кравченко в Telegram-канале.

«Во время обыска на объекте обнаружено 83 военнослужащих, которые выполняли строительные работы. Следствие также зафиксировало использование военного грузового транспорта для доставки строительных материалов», — указано в сообщении.

Отмечается, что майор был задержан, ему грозит срок до 12 лет лишения свободы по статье о превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий.

Ранее офис генпрокурора Украины сообщил о масштабных нарушениях при поставках оружия для нужд ВСУ.

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