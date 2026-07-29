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21:31, 29 июля 2026 (обновлено: 21:43, 29 июля 2026)Мир

Посольство России сделало резкое заявление об ужесточении санкций США

Посольство РФ: Попытки США ужесточить санкции являются бессмысленными
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российское посольство в США назвало бессмысленными попытки Конгресса ужесточить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что бесполезность ограничительных мер против Москвы была неоднократно подтверждена на практике. Новые рестрикции, которые сейчас продвигают американские законодатели, не достигнут заявленных целей, а нанесут вред в первую очередь самим Соединенным Штатам, говорится в официальном заявлении посольства.

Дипломаты также обратили внимание на то, что инициативы конгрессменов, движимых неприязнью к России, получают одобрение администрации, однако это не делает их эффективными. Вместо ожидаемого давления на Москву такие шаги обернутся негативными последствиями для американской экономики и международной репутации Вашингтона, считают в российской дипмиссии.

27 июля президент России Владимир Путин заявил, что санкции Запада против России рекордны как по их числу, так и по бесполезности. Он подчеркнул, что российская сторона добьется целей специальной военной операции.

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