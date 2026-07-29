ВСУ ударили по машине скорой помощи в российском регионе

Минздрав: В Запорожской области водитель скорой пострадал при ударе дрона ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередную атаку на Запорожскую область. В результате пострадал водитель машины скорой помощи, сообщили в региональном Минздраве на платформе «Макс».

Удар беспилотника пришелся по Куйбышевскому округу неподалеку от населенного пункта Розовка. Там медбригада ехала на вызов и была атакована украинскими войсками с применением БПЛА.

По данным ведомства, мужчина получил осколочные ранения средней степени тяжести. Его госпитализировали. Другие члены бригады не пострадали. Автомобиль скорой был поврежден. Степень ущерба уточнят специалисты.

Ранее стало известно, что фельдшер и водитель автомобиля скорой пострадали в поселке Борисовка в Белгородской области из-за атаки ВСУ. Украинский FPV-дрон взорвался рядом с транспортным средством.