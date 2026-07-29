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21:54, 29 июля 2026 (обновлено: 21:57, 29 июля 2026)Россия

ВСУ ударили по машине скорой помощи в российском регионе

Минздрав: В Запорожской области водитель скорой пострадал при ударе дрона ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередную атаку на Запорожскую область. В результате пострадал водитель машины скорой помощи, сообщили в региональном Минздраве на платформе «Макс».

Удар беспилотника пришелся по Куйбышевскому округу неподалеку от населенного пункта Розовка. Там медбригада ехала на вызов и была атакована украинскими войсками с применением БПЛА.

По данным ведомства, мужчина получил осколочные ранения средней степени тяжести. Его госпитализировали. Другие члены бригады не пострадали. Автомобиль скорой был поврежден. Степень ущерба уточнят специалисты.

Ранее стало известно, что фельдшер и водитель автомобиля скорой пострадали в поселке Борисовка в Белгородской области из-за атаки ВСУ. Украинский FPV-дрон взорвался рядом с транспортным средством.

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