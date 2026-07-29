Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:43, 29 июля 2026Забота о себе

Людям с повышенным уровнем холестерина назвали самую вредную для сердца диету

Врач Гаглошвили: Кетодиета при повышенном уровне холестерина увеличивает риск инфаркта
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: IMAGO / Zoonar.com / Elena Rui / Globallookpress.com

Кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал людям с повышенным уровнем холестерина, какая диета является самой вредной для сердца. Ее врач назвал в своем Telegram-канале.

По словам Гаглошвили, для людей с повышенным уровнем холестерина в крови особенно опасна кетодиета — рацион с большим количеством жиров, умеренным содержанием белков и минимумом углеводов. «Что плохого в кетодиете? То, что растет "плохой" холестерин, а с ним увеличивается риск развития инфаркта», — предупредил кардиолог.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

По словам врача, исследования показали, что у людей, у которых уже есть холестериновые бляшки, кетодиета только ускоряет прогрессирование атеросклероза.

Ранее кардиолог Ольга Белюшина рассказала, как жара влияет на сердце и сосуды. Она предупредила о проблемах с артериальным давлением в такую погоду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Возможность удара «Орешником» по Европе оценили
    Улыбку Зеленского на похоронах Грэма объяснили
    ВСУ потеряли истребитель F-16
    Раскрыты потери Украины за каждый день блокады портов
    Роскошные машины Rox получат калининградскую прописку
    На Западе высмеяли Зеленского после его предложения Трампу
    ВСУ ударили по машине скорой помощи в российском регионе
    Людям с повышенным уровнем холестерина назвали самую вредную для сердца диету
    Бывшая первая ракетка мира рассказала о потере миллионов евро из-за мужа
    На Украине сделали признание о встрече Зеленского с Трампом
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok