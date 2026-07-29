Людям с повышенным уровнем холестерина назвали самую вредную для сердца диету

Врач Гаглошвили: Кетодиета при повышенном уровне холестерина увеличивает риск инфаркта

Кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал людям с повышенным уровнем холестерина, какая диета является самой вредной для сердца. Ее врач назвал в своем Telegram-канале.

По словам Гаглошвили, для людей с повышенным уровнем холестерина в крови особенно опасна кетодиета — рацион с большим количеством жиров, умеренным содержанием белков и минимумом углеводов. «Что плохого в кетодиете? То, что растет "плохой" холестерин, а с ним увеличивается риск развития инфаркта», — предупредил кардиолог.

По словам врача, исследования показали, что у людей, у которых уже есть холестериновые бляшки, кетодиета только ускоряет прогрессирование атеросклероза.

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